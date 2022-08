Telers van Jonagold-appelen kreunen onder concurrentie uit Polen: "Niet meer rendabel"

Steeds meer telers van Limburgse Jonagold-appelen schakelen over naar de teelt van peren en druiven. "Want de teelt van Jonagold-appelen is niet meer rendabel", klinkt het.

"Dat is onder meer het gevolg van de massale teelt in Polen. Doordat Polen niet meer kan exporteren naar Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne exporteert het meer naar andere landen", zegt gedeputeerde Inge Moors, voorzitter van PC Fruit. "Polen exporteert nu ook naar landen die wij als afzetmarkt hadden. Maar de Poolse appels zijn goedkoper omdat ze in Polen onder meer minder moeten betalen voor arbeid."