Terwijl de Europese gasprijs wéér een record breekt, blijft de VS grotendeels gespaard: hoe komt dit?

Hoe komt dat nu? “In de eerste plaats zijn de Europese en de Amerikaanse gasmarkten twee verschillende markten”, verklaart Mathieu Blondeel, docent en onderzoeker energie- en klimaatpolitiek aan de Warwick Business School in het Verenigd Koninkrijk. “Op beide markten zijn verschillende producenten actief en verschillende afnemers. En hoewel ze via handel met elkaar verbonden zijn, werken ze met twee verschillende beurzen waarop aardgas verhandeld wordt.”

Deze twee markten zijn ook fysiek niet met elkaar verbonden: terwijl er in Europa grote pijpleidingen liggen, zijn onze leidingen niet aangesloten aan de vele aardgasbronnen die de VS rijk is. Wel is er een virtuele pijplijn: met grote zeeschepen kan vloeibaar gemaakt gas (in het Engels Liquified Natural Gas of kortweg LNG) vanuit de VS naar Europese havens getransporteerd worden, zoals die van Zeebrugge, waar het vervolgens weer omgezet kan worden in gas.