Constitutioneel Hof in Thailand schorst premier voor onderzoek naar ambtstermijn

Prayut kwam in 2014 aan de macht na een staatsgreep. Antiregeringsactivisten proberen hem al drie jaar uit zijn functie te krijgen, omdat ze vinden dat hij illegaal aan de macht is. Volgens de oppositie is zijn termijnlimiet van 8 jaar verstreken. Die limiet is pas in 2017 vastgesteld in de grondwet. Aanhangers stellen daardoor vast dat de teller in 2017 weer zou gereset kunnen zijn, en hier en daar wordt zelfs geopperd dat dat in 2019, bij de laatste verkiezingen, gebeurd is. Als het Hof die interpretatie volgt, dan kan Prayut nog aanblijven als premier tot 2025, of zelfs 2027. "Laat het Constitutioneel Hof beslissen", klink het bij de geschorste premier.