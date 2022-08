Treurbeuk op Rollegemplaats beschermd door omheining om wortels te beschermen. 

De grote treurbeuk overleefde de Tweede Wereldoorlog en is nu hét symbool van het dorp Rollegem in Kortrijk. Niemand die weet hoe oud de prachtige boom eigenlijk is. Maar het is wel duidelijk dat de boom het voorbije jaar zienderogen achteruitgaat. “De Rollegemse Gemeenschapsraad kaartte de situatie aan, wij hebben maatregelen genomen om de boom te redden”, zegt schepen van Groenonderhoud Stephanie Demeyer (Team Burgemeester).