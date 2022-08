Vaccinatie tegen apenpokken versnelt: al 1.100 mensen hebben zich laten vaccineren

"Het vaccin is geen wonderoplossing om niet besmet te worden", waarschuwt dokter Stefaan Van der Borcht. Je bent trouwens pas beschermd enkele dagen na de vaccinatie en als individu heb je nog altijd iets als de eigen verantwoordelijkheid om het aantal seksuele contacten te verminderen en het risico dus te verkleinen.



Hoewel daarover geen exacte cijfers beschikbaar zijn, wordt geschat dat enkele honderden landgenoten zich in Frankrijk hebben laten vaccineren. Ook in Nederland zijn een aantal Belgen gevaccineerd.

Het aantal nieuwe besmettingen blijkt intussen te stabiliseren: er zijn nu 671 bevestigde gevallen geteld, waarvan 360 in Vlaanderen, 236 in Brussel en 75 in Wallonië. Het is nog wat vroeg om te zeggen dat dit door vaccinatie is. Wat wel opvalt, is dat de meeste besmettingen de laatste weken vooral gebeuren via seksueel contact in de privésfeer. "In het begin van de epidemie gebeurden de meeste besmettingen op grote evenementen", legt Van der Borcht uit. "Ik denk dat onze informatie effectief is geweest. De mensen zijn nu beter op de hoogte waarop ze moeten letten."