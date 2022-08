Verkeersagressie in Diksmuide: autobestuurder slaat wielertoerist met wapenstok

De IJzerdijk tussen Middelkerke en Diksmuide is een geliefd parcours voor vele fietsers en wielertoeristen. Maar er mogen ook auto's op de weg rijden. En daar is het dinsdag fout gelopen. Een autobestuurder uit Koksijde vond dat twee wielertoeristen niet snel genoeg aan de kant gingen toen hij hen wilde inhalen. Hij vond dat ze met opzet talmden om plaats te maken nadat hij enkele keren geclaxonneerd had.

Toen de autobestuurder de wielertoeristen uiteindelijk ingehaald had, stopte hij bruusk en sneed de fietsers de pas af. De wielertoeristen konden nog net op tijd remmen en een van hen klopte met zijn hand op de auto. Dat was het begin van een felle discussie, die tenslotte uit de hand liep. De man uit Koksijde haalde een wapenstok uit zijn auto en sloeg één van de fietsers op de heup. Daarna reed hij vlug weg. Maar de politie kon hem snel vatten.