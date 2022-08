Voedselbos goed bestand tegen droogte zegt UGent: "Creëren meer schaduw en kunnen makkelijker aan grondwater"

De voedselbossen in onze provincie zullen de droogte goed doorstaan. Dat is toch de verwachting van onderzoekers van de Universiteit Gent. In Oost-Vlaanderen bestaat een 20-tal voedselbossen. In die bossen groeien onder meer noten en bessen. "In voedselbossen heb je meer schaduw en hebben de bomen en struiken diepere wortels, waardoor ze makkelijker op zoek kunnen gaan naar grondwater", zegt professor Kris Verheyen.