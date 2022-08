Geen fietsen meer op waterbus tussen Antwerpen en Kallo tijdens spitsuren vanaf september: "Voorrang aan passagiers"

De fiets achterlaten bij de vertrekhalte is geen oplossing voor veel personeelsleden van Katoennatie. "De kantoren liggen nog in de buurt van de halte, maar veel mensen moeten naar de magazijnen. Als ze dat te voet moeten doen, dan zijn dat wandelingen tot 3 kwartier."

Katoennatie is dus volop bezig met het zoeken naar oplossingen. "Volgende week zitten we samen met het havenbedrijf. Een van de opties die besproken zullen worden, zijn deelfietsen in de haven. We zouden ook opnieuw bussen kunnen inleggen, maar dat wil niemand. Dat is opnieuw extra verkeer op de weg tussen het centrum van de stad en de haven. Voor ons personeel is de trip met de waterbus ook veel aangenamer. Die duurt ook minder lang dan het traject met de bus."

Volgens Peter Van Camp heeft de uitbater van de water, Aqualiner, alle bedrijven in de haven op de hoogte gebracht van de nieuwe maatregel.