Hof Ten Doenberghe in Hoeilaart werkt als eerste woonzorgcentrum in Vlaanderen met valdetectoren 

Woonzorgcentrum Hof Ten Doenberghe in Hoeilaart is voortaan uitgerust met valdetectoren, als eerste woonzorgcentrum in Vlaanderen. “Onze bewoners zijn 80-plussers en daar hoort jammer genoeg ook regelmatig een val bij”, zegt An Eggerickx, directrice van het WZC. “We hebben hier heel wat personeel rondlopen, maar omdat we ongeveer met 100 bewoners zitten, gebeuren die vallen natuurlijk ook wanneer er geen personeel of bezoekers in de buurt aanwezig zijn.”