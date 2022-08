Veel kinderen in Go! Basisschool Momentum in Sint-Truiden: "Niet verwacht maar ze vinden het leuk"

Ook van Kris Selis van GO! Basisschool Momentum in Sint-Truiden mogen de scholen blijven. "In januari vroegen sommige ouders al wanneer de zomerschool zou plaatsvinden", zegt Selis. "We organiseren die voor het derde jaar op rij en elk jaar is er veel vraag. Niet alleen kinderen met een leerachterstand zijn welkom, maar ook kinderen met 'leerhonger' kunnen bij ons terecht, want de kinderen worden verdeeld over verschillende niveaus. "