Twee zwaluwtillen aan de vroegere mijnschacht van Eisden: crowdfunding voor nog meer zwaluwtillen

"We hopen dat de zwaluwen, als ze terugkeren van hun overwintering in Afrika, een alternatief vinden in de zwaluwtillen die we gaan aanbrengen", gaat Vandenbosch verder. "Want zwaluwen bouwen normaal gezien hun eigen nest. Maar als er al een nest is, maken ze het zich gemakkelijk en gebruiken ze dat nest. Er zal plaats zijn voor 24 families huiszwaluwen in Eisden. Ik hoop echt dat er interesse voor gaat zijn en dat de zwaluwen zich hier gaan vestigen", besluit Vandenbosch.