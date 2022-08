400.000ste ledstraatlamp van Vlaanderen aangestoken in Maaseik: "45 procent energiezuiniger"

Sinds 2019 steunt netbeheerder Fluvius steden en gemeenten die hun klassieke straatverlichting vervangen door ledverlichting. Dat is nu voor 33 procent van alle straatlampen in Vlaanderen gebeurd, en sinds vanochtend ook in Maaseik, aan de Aquadroom.

"Led-straatverlichting is 45 procent zuiniger dan een klassieke straatlamp", vertelt Björn Verdoodt van Fluvius. "Als we tegen 2030 alle straatlampen hebben omgebouwd, verbruiken we per jaar 44.000 ton CO2 minder." Daarnaast zijn er volgens Fluvius ook technische voordelen. "Je kan ze vanop afstand gemakkelijker aansturen, en bijvoorbeeld bij goed of slecht weer intensiever of net minder intensief laten branden."