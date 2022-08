Bijna 700 burgers gedood of gewond door aanvallen met clustermunitie in Oekraïne

Het aantal doden en gewonden door clustermunitie in Oekraïne is de zwaarste tol in jaren. Het is geleden van 2016 dat er nog zoveel slachtoffers vielen door clustermunitie. Toen stierven naar verluidt 800 mensen in Syrië. In die oorlog gebruikte de Syrische regering wel vaker clusterbommen. Clustermunitie werd ook op grote schaal gebruikt bij gezamenlijke Syrische-Russische operaties.