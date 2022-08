90 Limburgse bedrijven zoeken oplossing voor personeelstekort: "Asielzoekers kunnen waardevolle werkkrachten zijn"

Op dit moment staan in Vlaanderen 400.000 vacatures open, en zelfs het massaal inschakelen van werkzoekenden zal die lang niet allemaal kunnen invullen. Daarom kunnen asielzoekers en arbeidsmigranten interessant zijn, want zij zijn waardevolle arbeidskrachten, zegt CEO Louis Kemps van ITZU die zelf al heel wat ervaring heeft met hen: "Wij zijn er al een tijdje mee aan de slag, veel in de logistieke sector, maar ook in de bouwsector en de voedingsector. Zeker in het kader van een positieve evaluatie van hun verblijf in België willen die mensen ook absoluut aan het werk zijn en dus zijn ze vaak heel gemotiveerd."