Opnieuw gewapende Nederlanders opgepakt in Antwerpen 

In Berchem in Antwerpen zijn opnieuw gewapende mensen opgepakt. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en het is bevestigd aan onze redactie. De politie zette een wagen aan de kant voor een controle, en vond al zeker één wapen in de auto. De vijf inzittenden waren allemaal Nederlanders en werden gearresteerd. Wat ze van plan waren, is nog niet duidelijk.