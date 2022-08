Beeld van waternimf gemaakt uit afval moet mensen motiveren om afval op te ruimen aan zee

"Met het kunstwerk en onze actie willen we mensen aanmoedigen om afval op te ruimen of minstens hun eigen afval terug mee te nemen", zegt afvalkunstenares Christel Patfoort. "Het is trouwens niet altijd bewust dat er dingen in zee belanden. Veel toeristen bijvoorbeeld beseffen onvoldoende het effect van eb en vloed. Ze laten hun spullen achter aan de waterlijn, gaan zwemmen in zee en tegen dat ze terugkeren, zijn hun spullen weggespoeld in zee."