President Biden kondigt gedeeltelijke kwijtschelding van studieschuld aan voor miljoenen Amerikanen

De schuldkwijtschelding, hoewel ze lager is dan wat de meeste Democraten wilden, komt er na maanden overleg over de eerlijkheid ervan en de vrees dat de inflatie zou kunnen verergeren in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, de zogeheten Midterms. Hoe dan ook zal het plan juridische tegenkanting krijgen, waardoor de timing onzeker is.

In een gezamenlijke verklaring noemden de Democratische senatoren Chuck Schumer en Elizabeth Warren het wetsvoorstel "een enorme stap in de richting van een oplossing voor de schuldencrisis onder studenten". De Republikeinse partijleider Ronna McDaniel zei dat de maatregel "Amerikanen straft die gespaard hebben voor de universiteit of een andere carrièrekeuze hebben gemaakt".