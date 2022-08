Cafébazin Lena uit Temse krijgt na liedje nu ook een eigen bier: "Mooie ode aan zanger en vriend Rembert" 

Over de naam moesten de initiatiefnemers niet lang nadenken. "Daar waren we vlug uit. Met 'Lena' leggen we een link met Lena Adriaenssens, die hier vroeger in Elversele een café uitbaatte. Zij vormde ook de inspiratie voor het lied 'Lena' van 2 Belgen. De zanger, Rembert De Smet, was bevriend met Lena."