Was tv-maker John de Mol op de hoogte van meer meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij  "The voice of Holland"? 

"BOOS" kon echter niet duidelijk maken of John de Mol in januari bewust niet de waarheid heeft gezegd, dan wel of hij in 2019 niet volledig geïnformeerd werd door de creatief directeur en de zakelijk leider van "The voice". Volgens presentator Tim Hofman hebben meerdere bronnen aan "BOOS" in elk geval laten weten dat de productieleiding hoe dan ook wist van het wangedrag van Rietbergen.

In de nieuwe aflevering tonen de makers van "BOOS" hoe ze reacties probeerden te halen bij de toenmalige productieleiding van "The voice" en bij John de Mol, maar daar stootten ze kennelijk op een muur.

De Mol liet gisteren al weten dat hij een gesprek met de makers van "BOOS" had afgewezen. De Talpa-baas had naar eigen zeggen gevraagd of hij van tevoren het materiaal mocht inzien waaruit zou blijken dat hij van meerdere meldingen tegenover Jeroen Rietbergen op de hoogte was geweest.

"Er is ons vervolgens een transcript gestuurd van een heimelijk opgenomen telefoongesprek en een aantal berichtjes", liet De Mol weten in een verklaring. "De transcriptie van het opgenomen telefoongesprek was geanonimiseerd en geredigeerd. Mede daardoor was het gesprek nauwelijks te begrijpen. Dat maakte het lastig om daarop te reageren." Ook noemde hij het een "valse beschuldiging".