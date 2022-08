Rusland vergat camera van souvenirshop Tsjernobyl uit te zetten, Oekraïne krijgt dagenlang cruciale info in handen

Op 24 februari was Jemelianenko in zijn appartement in de hoofdstad Kiev en merkte hij op dat zijn camera nog beelden had verzonden. Op de beelden zag hij Russische tanks en troepen. Belangrijke informatie voor het Oekraïense leger dus. Jemelianenko besloot dan snel om de beelden door te geven aan het Oekraïense leger. Dagenlang bleef de camera beelden doorsturen, die Jemelianenko om de 10 à 15 minuten op zijn beurt doorstuurde naar het leger.