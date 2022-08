Captatieverbod voor Albertkanaal tussen Kanne en Ham na ontdekking blauwalgen

De blauwalg is een bacterie die een soort drijflaag vormt op water, en die schadelijk kan zijn voor mens en dier. De bacterie vormt zich sneller bij warm weer en in wateren met veel voedingsstoffen en weinig of geen stroming.

Nadat het water tussen Kanne en Ham afgelopen dinsdag onderzocht werd, is gisteren beslist om onmiddellijk een captatieverbod in te stellen. Wanneer dat zal opgeheven worden, is nog niet duidelijk.

Op de rest van het Albertkanaal zijn voorlopig nog geen blauwalgen vastgesteld.