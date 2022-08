CHECK- Neen, Franse rivier Loire stond niet droog tijdens hittegolf, wel een zijtak ervan

Volgens Ouest-Franceis het gebrek aan water in de zijarm uitzonderlijk voor de laatste jaren, maar niet op historisch niveau. De krant schrijft in een artikel dat voor de jaren '80 dikwijls verschillende zandbanken zichtbaar waren tijdens de zomermaanden. In 1949 zou het debiet van de dode arm zelfs twee keer lager zijn geweest dan in augustus 2022.

Veertig jaar geleden plaatsten ze twee beweegbare dammen die het debiet van de rivier en zijarmen kunnen regelen door water uit nattere seizoenen op te vangen en in de rivier te laten tijdens de zomer. Het is wel de eerste keer sinds de plaatsing daarvan dat het water zo laag stond. De lokale prefectuur kondigde in het gebied dan ook een alarmfase af waarbij spaarzaam moest omgesprongen worden met drinkwater. Het Loirewater wordt onder andere ook gebruikt om enkele belangrijke Franse kerncentrales te koelen.