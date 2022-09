Dag Lucien, en tot ziens: de afscheidsbrief van nieuwsombudsman Tim Pauwels

Dag Lucien, en tot ziens!



Ik noem mijn mailers “Lucien”. Op de redactie is dat intussen een bekend begrip geworden. Lucien kan overigens ook best een vrouw zijn, al is meer dan zeventig procent van de mailers wel degelijk man. Lucien kan jong of oud zijn, maar op basis van de voornamen denk ik dat mijn mailers toch wat ouder waren. Lucien heet vaker “Lucien” dan “Keanu”, bijvoorbeeld. En ook vaker “Lucien” dan “Mohammed”. Representatief zijn de mailers dus niet.

En nu neem ik dus afscheid van jou Lucien, jij die mijn leven de afgelopen jaren heeft bepaald.

Heel vaak heb je me verbaasd met een dramatische toon in je mails. Ik stond er toch een beetje perplex van hoe zaken snel een “schande” werden. “De VRT onwaardig!” Hoe er veralgemenende conclusies werden getrokken uit relatief kleine fouten en onvolkomenheden. Hoe er achter alles bedoelingen worden gezocht. Maar goed, fouten zijn fouten, ze moeten gecorrigeerd worden. In je mails voelde ik het vaakst van al een zekere teleurstelling. Dat jij, die vaak niet gestudeerd hebt, die gestudeerde jongelui op de redactie op fouten kan betrappen. (En ja hoor, oudere journalisten maken evengoed fouten.) Maar het stelt je teleur. Je had eigenlijk meer verwacht van VRT. En dat aanvoelen zou de redactie moeten koesteren.