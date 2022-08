Bekende nachtclub in Gentse Overpoort gaat na 4 jaar weer open: "Willen sfeer van vroeger terugbrengen"

Bijna vier jaar nadat het doek viel over Decadance, gaat de bekende nachtclub weer open. Onder dezelfde naam, op dezelfde locatie in de Overpoortstraat. "Net als voor veel Gentenaars is Decadance voor ons altijd een iconische plaats geweest", zegt de nieuwe uitbater Gilles De Bruyne. "Ik ben hier zelf jarenlang dj geweest. Toen de vraag kwam of we het zagen zitten om de zaak te heropenen, hebben we niet getwijfeld."