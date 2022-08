De laatste vragen aan nieuwsombudsman Tim Pauwels

Echte ruzie nooit, we hebben in het begin al afgesproken dat we publiekelijk van mening konden verschillen. Uiteindelijk is dat in één geval heel duidelijk gebeurd. Ik was het niet eens met de beslissing van de hoofdredactie om lang te wachten met te berichten over de BV’s die naaktfoto’s naar “Eveline” hadden gestuurd. Heel vervelend voor de betrokken BV’s, uiteraard.

Maar het nieuws zong voortdurend rond op sociale media, terwijl de hoofdredactie wou wachten tot er een formele klacht was ingediend bij het gerecht. Speelde er voorzichtigheid mee voor het “eigen volk”? Een redactie moet zich daar hoe dan ook niet door laten kennen. Je mag jezelf niet in een situatie plaatsen waar er op prulmedia meer te vernemen valt dan in journalistieke media. Ik heb toen in een column gezegd dat ik een andere keuze zou hebben gemaakt.

Ten gronde denk ik dat journalistieke media geen sluiswachter meer kunnen zijn. Het internet laat dat gewoon niet meer toe. Als er wat te vertellen valt, gebeurt dat toch, met alle overdrijving en kwaadwillige framing vandien. Of ik dat een gelukkige evolutie vind, is een heel andere kwestie. Maar het is, vrees ik, wat het is. Sluiswachter zijn we niet meer, maar we kunnen wel nog boeien in het water zijn en de ware proporties van zaken duiden. Maar dan moet je het wel op je website hebben staan.