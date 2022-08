Document over huiszoeking Trump wordt (gecensureerd) vrijgegeven

Het gaat om een onder ede afgelegde verklaring waarin wordt uitgelegd waarom gevonden bewijs reden was voor de huiszoeking in Trumps resort Mar-A-Lago in Palm Beach (Florida), waar twintig dozen met deels zeer vertrouwelijke overheidsdocumenten in beslag werden genomen.

Verschillende media, waaronder de kranten The New York Times en The Washington Post, hadden zich tot de rechter gewend om het document te kunnen inzien. Maar passages die de identiteit van getuigen, FBI-agenten of andere betrokkenen kunnen openbaren worden geheim gehouden. Dat geldt ook voor details over de opzet van het onderzoek.