Fietser (19) komt om het leven bij ongeval met vrachtwagen in Mollem

Het ongeval gebeurde vanmorgen rond 6 uur op het kruispunt van de Assesteenweg met de Velm, op het industrieterrein in Mollem. Een 19-jarige fietser werd volgens de eerste vaststellingen gegrepen door een vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het parket van Halle-Vilvoorde stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Door het ongeval werd de Assesteenweg in beide richtingen volledig afgesloten. Het verkeer moet omrijden langs de N9. "Alle verkeer moet over de N9 richting Ring, maar daar zijn momenteel herinrichtingswerken bezig", zegt Fred Scrayen van de politiezone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel). "We hebben de aannemer gecontacteerd. Hij gaat zijn werf herorganiseren zodat het verkleer vlot richting Zellik en Ring kan rijden. De tijdelijke verkeerslichten die vandaag opgezet werden, zijn weggenomen."