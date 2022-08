Droogtecommissie komt straks samen: landbouwers vragen snel droogtemaatregelen voor burgers

Voor de landbouw was er al een oppompverbod in onbevaarbare wateren in heel Vlaanderen, in het IJzerbekken is er een volledig captatieverbod. Sinds deze week is pleziervaart niet meer mogelijk op een groot deel van de Vlaamse waterwegen. Maar voor het grote publiek blijven de maatregelen vooralsnog uit. Ook bij het overleg vorige week werd beslist om particulieren nog geen extra maatregelen op te leggen. Al waarschuwde de droogtecommissie wel: als er de volgende weken niet veel regen valt, zouden er begin september wel drastische maatregelen kunnen komen.

Het Algemeen Boerensyndicaat, de belangenvereniging van landbouwers, pleit in de aanloop naar de vergadering van de droogtecommissie vandaag al voor diepgaande droogtemaatregelen voor burgers. "Er moet een signaal komen om niet-essentieel waterverbruik te stoppen", zegt voorzitter Hendrik Vandamme. "Dat het niet meer toegelaten wordt om met drinkwater wagens te wassen, gazons te besproeien, zwembaden te vullen. We zien dat er ook nog sportvelden en golfterreinen besproeid worden. Daar zien wij het nut niet van in. Alles wat nog beschikbaar is, moeten we op een verstandige manier gebruiken."