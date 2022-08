50 procent méér ongelukken met elektrische auto’s: niet door technologie, wel door onaangepast rijgedrag

Het is wel oppassen als een elektrische auto bij een verkeersongeluk onderaan wordt geraakt. Of als je bijvoorbeeld te bruusk over een verkeersdrempel rijdt of over een hobbelige weg, waarbij de onderkant van je auto op de stenen schuurt. Onderaan de auto’s bevinden zich namelijk de batterijen. Als de bodemplaat van een elektrisch voertuig zwaar wordt geraakt en ook de bescherming rond de batterijen scheurt, kunnen die in brand vliegen. En dan zit je inderdaad met een ernstig probleem.