Ook Belgische industrie kreunt onder ongeziene energiecrisis: fabrieken liggen stil, facturen zijn tot 15 keer duurder

Jawel, ook vandaag zijn de prijzen voor gas en elektriciteit opnieuw door het dak gegaan. De stroomprijs is vandaag door het plafond van 700 euro per megawattuur geschoten en de prijs van een megawattuur bedroeg vandaag ruim 321 euro, 10 procent hoger nog dan de recordprijs van gisteren.

“Ook voor ons is het nieuw: zoveel records na elkaar, dat is ongezien”, zegt energietrader Matthias Detremmerie in het Radio 1-programma “De wereld vandaag”. Volgens energietrader ligt de zogenoemde day-aheadprijs voor elektriciteit in normale tijden in deze periode van het jaar gemiddeld rond de 55 euro per megawattuur en "in een duur jaar rond de 70 euro". Nu is dat dus het tienvoudige. Slik.