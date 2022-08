Erg zeldzame spitssnuitdolfijn waargenomen voor kust van De Panne

Enkele dagen geleden is een erg zeldzame spitssnuitdolfijn van erg dichtbij waargenomen voor de kust van De Panne. Spitssnuitdolfijnen leven eigenlijk in de Atlantische Oceaan, waar ze diep kunnen duiken om prooien te vinden. Volgens marien bioloog Jan Haelters is het geen goed nieuws dat deze dieren hier opduiken: het zijn dieren die wellicht op de dool zijn en in onze kustwateren geen prooi vinden.