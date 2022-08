Nieuwe fietsbrug in Evergem geopend: "Nieuwe stap in vernieuwing van R4"

Over de R4 in Evergem is vanmiddag een nieuwe fietsbrug geopend. De fietsbrug ligt langs het Ovaal van Wippelgem en verbindt de dorpskernen van Wippelgem en Doornzele. Onder het Ovaal zijn ook 3 nieuwe fietskokers aangelegd. "Na het turboverkeersplein in Oostakker, is zo al een tweede knooppunt klaar met het oog op de vernieuwing van de R4 West en Oost", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).