Explosief gevonden aan juwelier in Eisden: gecontroleerd tot ontploffing gebracht door DOVO

"Kennelijk hebben de daders het springtuig gemonteerd op de voordeur met de bedoeling dat tot ontploffing te brengen en zichzelf zo toegang te verschaffen tot de juwelierszaak", zegt Anja De Schutter van het Limburgse parket. "Dat is niet gelukt want de eigenaar heeft geluid gehoord en is naar beneden gekomen. De daders zijn dan gevlucht. Volgens getuigen waren er twee daders op een motor. Veel weten we niet over hen maar het labo is nog met een sporenonderzoek bezig."