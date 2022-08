Mol-Postel verliest één van zijn bekendste inwoners: Graaf Charles de Broqueville (80) overleden

Graaf Charles de Broqueville werd vorige week onwel achter het stuur van zijn auto en reed tegen de gevel van een woning. Hij overleed afgelopen maandag op 80-jarige leeftijd. In Mol-Postel was hij vooral bekend omdat hij op het kasteel woonde. "Hij was een jagerstype: met een lange, witte baard. Maar eigenlijk zag je wel dat hij van adel was. Hij was een statige, grote man van zo'n 1 meter 90", vertelt Jo Lommelen van de heemkunde kring in Mol.

Dat Charles de Broqueville kasteelheer was, was niet zo evident. "Eigenlijk had hij daar erfrechtelijk gezien geen recht op. Kastelen gingen in die kringen naar de oudste zoon, maar ik vermoed dat de andere zonen het niet zagen zitten om het hele kasteeldomein met het kasteel te onderhouden, en bedankt hadden voor die dure erfenis. Maar Charles was een hele principiële jongen die het kasteel in de familie wilde houden."