Grote sleepwagen in Oostende moet helpen onderzoeken hoe schepen energiezuiniger kunnen varen

De sleepwagen is een groot toestel van ruim 23 op 3 meter dat boven een grote tank gemonteerd zal worden in het onderzoekscentrum. Daar zal hij scheepsmodellen tot 8 meter lang door het water slepen. De schepen zullen tijdens tests een vooraf uitgestippeld traject afleggen. Uit de gemeten krachten en bewegingen kan dan een wiskundig model afgeleid worden. Dat wordt gebruikt om het manoeuvreergedrag van het schip na te bootsen met een simulator. De testen en onderzoeken zullen onder meer inzicht geven in hoe schepen energie-efficiënter kunnen varen.



De nieuwe sleepwagen is uniek in de wereld en moet ervoor zorgen dat Vlaanderen een koploper blijft in het onderzoek naar de invloed van golven, getijden en wind op schepen en objecten in zee.