Honderden fans naar winkelcentra in Kortrijk, Sint-Niklaas en Wijnegem voor voorstelling nieuw album Camille

Tussen de fans ook Ruth Vandenberghe, de Kortrijkse burgemeester, die opgetogen reageert op het bezoek. "We zijn zo trots op Camille", zegt ze. "Het is iemand uit de streek en dat maakt het nog zo leuk dat ze ook hier haar album komt voorstellen. In Kortrijk en West-Vlaanderen staan we bekend als bourgondiërs, maar ook als harde werkers. En dat is precies zoals Camille is."