Overwinning voor president Biden: federale rechter blokkeert deel van anti-abortuswet in de staat Idaho

Justitieminister Merrick Garland had het Hof gevraagd de wet te blokkeren, omdat deze volgens hem in strijd was met een federale wet inzake medische noodsituaties, omdat er geen uitzonderingen mogelijk zijn in gevallen van "ernstig gevaar voor de gezondheid" van de zwangere vrouw en omdat er rechtszaken tegen artsen kunnen worden aangespannen.



De beslissing van rechter Winmill "garandeert dat vrouwen in Idaho de medische noodhulp krijgen waar ze volgens de federale wet recht op hebben", zei minister Garland in een reactie.

Een tiental staten heeft al abortussen op hun grondgebied verboden. Verwacht wordt dat uiteindelijk de helft van de vijftig staten dit zal doen.