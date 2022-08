Ieper neemt veiligheidsmaatregelen nu organisatoren Frontnacht hun publiek oproepen om toch af te komen

Maar die vrees blijkt nog niet volledig geweken, nu de organisatoren van Frontnacht hun publiek oproepen om toch naar Ieper te komen, maar dan voor de IJzerwake zelf. Waarnemend burgemeester Philip Bolle (Vooruit) is niet te spreken over die oproep en al zeker niet over de toon waarin die is opgesteld.

"We hadden gehoopt en verwacht dat de organisatoren verzoenende taal zouden spreken, maar dat lijkt niet het geval. We maken nu dagelijks een risico-analyse, samen met de politie. We kijken naar wat er op verschillende media wordt gezegd, wat de organisatoren zelf meedelen etc. En op basis daarvan voorzien we dit weekend extra politie, zowel in burger als in uniform."