Jessy Martis uit Peer is Jobstudent van het Jaar: "Hij is een manusje van alles en vooral een topverkoper"

Jessy Martis uit Peer is uitgeroepen tot Jobstudent van het Jaar. Hij werkt bij een marketing- en evenementenbureau uit Beringen dat gespecialiseerd is in muziekfestivals en bedrijfsevenementen. De prijs, die wordt uitgereikt door UNIZO en Liantis, levert de winnaar een extra maandloon van 1.500 euro op.