Van grappige TikTokfilmpjes naar nummer 1-hit in Nederland: wie is Katnuf (21) uit Roeselare?

Maar eerst even naar de kern van de zaak: wie is Katnuf? De jonge zanger, van wie de echte naam Anas Kasmi is, is geboren in het Nederlandse Rotterdam, maar is op zijn zesde verhuisd naar Roeselare, in West-Vlaanderen.

Met zijn artiestennaam geeft hij een knipoog naar zijn Marokkaanse roots, want "kat-nuf" komt van het Franse quarante neuf, 49 dus. En dat is de regiocode van de Marokkaanse stad Berkane, waar Anas' vader is opgegroeid.