Debat over legalisering drugs laait op door incidenten in Antwerpen: absurd idee of oplossing voor drugsgeweld?

Het drugsgeweld dat Antwerpen teistert, heeft grotendeels te maken met cocaïne. De landen waar drugs worden gereguleerd, of waar over die mogelijkheid wordt nagedacht, beperken zich tot cannabis. Is de legalisering van wiet in ons land genoeg om een verschil in de drugscriminaliteit te maken? “Neen, maar er is wel een overlap tussen clans die zich bezighouden met cocaïne, en clans die zich bezighouden met cannabis”, weet Decorte. “In Uruguay is naar schatting 60 procent van de drugshandel legaal en 40 procent illegaal. Dat is toch een grote winst.”