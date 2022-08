100 mensen tonen steun voor Oekraïne tijdens vredesoptocht in Gent

Gisteren was een heel bijzondere dag voor heel wat Oekraïners. Het land vierde niet alleen zijn 31- jarige onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie. Maar het was gisteren ook precies 6 maanden geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. "We vonden het daarom belangrijk om samen te komen en elkaar te steunen", klinkt het bij een Oekraïense uit Gent.