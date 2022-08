Mysteries ontrafeld: wat is er gebeurd met het vergeten pretpark Meli Strombeek?

In 1945 kopen Meli-oprichter Alberic Florizoone en zijn vrouw Marthe Van Doren een groot stuk grond in Strombeek-Bever. Op het terrein tegenover restaurant-brouwerij Dry-Pikkel, op de grens met Meise en Wemmel. Een jaar later openen ze het eerste gebouw van hun nieuwe park en beginnen het verder uit te bouwen. Hoewel het park officieel op het grondgebied Strombeek lag, sprak Florizoone vaak over zijn "Meli Meise". Wellicht omdat de huidige Boechoutlaan in die tijd nog de Meiselaan heette en omwille van de beter klinkende alliteratie.

In het boek van Alberic Florizoone uit 1990, "Meli, mijn leven", is het park in Strombeek niet veel meer dan een voetnoot. "We hebben in Meli Meise prachtig gewerkt. We realiseerden daar een sprookjestuin, een minigolf, een zaal met dansende fonteinen en een conferentiezaal. Uiteraard hadden we er ook een verkooppunt (vooral voor honing red.) en een café-restaurant", aldus Florizoone.