Mysteries ontrafeld: waar is de eeuwenoude muts van revolutionair Jan Frans Vonck uit Aalst?

Jan Frans Vonck was een advocaat in Brussel die mee aan de wieg stond van de Brabantse omwenteling in 1789. Vonck was de leider van een hervormingsgezinde groep die er, samen met de conservatieven van Hendrik Van der Noot, in slaagde om de Oostenrijkse Keizer Jozef II tijdelijk te verdrijven. De Verenigde Staten van België werden opgericht.

Tussen de revolutionairen ontstond echter onenigheid. Vonck moest het onderspit delven en vluchtte naar Rijsel. In 1790 grepen de Oostenrijkers opnieuw de macht en was het al voorbij met de Belgische unie. Vonck stierf in Frankrijk, ziek en verbitterd.

Pas 40 jaar later, in 1830, werd België onafhankelijk. De nieuwe staat was in die tijd erg vooruitstrevend en paste ideeën toe die later deels aan Jan Frans Vonck werden toegeschreven.