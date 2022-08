Energieprijzen swingen de pan uit, maar verschillen nergens zo groot als tussen Noord- en Zuid-Noorwegen

Correspondent Jeroen Visser herkent het verhaal van Baptist en Descheemaeker en weet waar het prijsverschil vandaan komt. "De prijs van de elektriciteit wordt door de markt bepaald", legt hij uit in "De ochtend" op Radio 1. "Een land als Noorwegen is enorm groot. Bij een te groot netwerk ontstaan er transmissieproblemen. Elke plaats waar zo'n probleem zou kunnen ontstaan, begint een nieuwe regio. In elke regio wordt de prijs bepaald."

De vraag in het zuiden is veel groter en het aanbod is er kleiner, dus betalen de Noren daar fors meer. "In Centraal-Noorwegen kost de stroom tien keer minder dan in het zuiden", gaat de correspondent verder. "In het noorden is de elektriciteit zelfs bijna gratis."