Kerncentrale van Zaporizja "totaal losgekoppeld" van het Oekraïense elektriciteitsnet na brand

De kerncentrale in Zaporizja is de grootste van zijn soort in Europa en is van groot belang voor de elektriciteitsvoorziening van Oekraïne. In de regio van Zaporizja en Cherson zou de elektriciteit wel al zijn uitgevallen. De centrale is momenteel in handen van Rusland. De afgelopen weken beschuldigen Rusland en Oekraïne elkaar ervan de kerncentrale aan te vallen.