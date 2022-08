Ons land levert voor 8 miljoen logistieke steun aan Oekraïne

De regering heeft dat beslist op vraag van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib.

"De Oekraïners vechten al zes maanden een moedige strijd voor hun vrijheid en hun land", aldus premier Alexander De Croo in een persbericht. Hij zei eerder deze week aan Oekraïens president Volodimir Zelenski dat zijn land op Belgische steun kan blijven rekenen. "We voegen nu de daad bij het woord. België komt opnieuw tegemoet aan de concrete behoeften en levert de komende weken levensnoodzakelijk materiaal aan Oekraïne."

Volgens Lahbib kondigt de winter zich aan als een mogelijk cruciale fase in het conflict. "Het is dus van groot belang dat de Oekraïense strijdkrachten de nodige uitrusting krijgen om het hoofd te kunnen blijven bieden aan de Russische agressie", aldus de minister in het persbericht. "Ik ben er trots op dat ons land één van de eerste was om materieel ter beschikking te stellen. Nu, zes maanden na het begin van deze ongeprovoceerde, ongerechtvaardigde en illegale oorlog, blijven we dat doen. Ons land blijft boven alles solidair met het Oekraïense volk en zal z'n soevereiniteit op alle mogelijke manieren blijven steunen."

Het gaat om een vrijwillige bijdrage aan het zogenaamde 'Comprehensive Assistance Package' (CAP) Trust Fund van de NAVO voor de levering van niet-dodelijke steun aan Oekraïne. De bijdrage is een gevolg van de NAVO-top in Madrid eind juni. Toen is bepaald, onder meer na een pleidooi van België, om de steun via het fonds gevoelig uit te breiden.

Het CAP is opgericht in 2016, na de Russische annexatie van de Krim. Bedoeling van het CAP was toen de steun van de NAVO aan Oekraïne te consolideren en versterken. Het CAP is op de top in Madrid versterkt en aangepast aan de nieuwe omstandigheden, na de Russische invasie in Oekraïne eind februari.