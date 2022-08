Op de Herkenrodesite in Hasselt kan je op een gerestaureerde piano uit de 19e eeuw spelen

Yannick Wijnants is nog de laatste hand aan het leggen aan de restauratie van een piano uit de 19e eeuw, in het Abdissenklooster van de abdijsite van Herkenrode. "Het is een Frans instrument van Pleyel, een grote pianobouwer, en dit instrument is gemaakt in 1885", zegt Yannick. "Het heeft een heel andere klankkleur en de touché, hoe het aanvoelt, is heel anders dan een modern instrument."