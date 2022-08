Nu ook sociale fraude met buitenlandse werkkrachten bij BASF: "Recruteringsbedrijf aast agressief op slachtoffers mensenhandel"

De sociale inspectie heeft in Antwerpen opnieuw op grote schaal fraude vastgesteld met buitenlandse werknemers van een onderaannemer, dit keer bij chemiebedrijf BASF. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Een 50-tal Filipijnse werknemers zou er met valse contracten werken. "Op 17 augustus is de sociale inspectie langsgeweest op onze site", bevestigt Fanny Heyndrickx, woordvoerder van BASF. "Ze hebben personeelsleden van een onderaannemer gecontroleerd. Daarbij is vastgesteld dat heel wat sociale documenten, zoals verblijfsvergunningen, vervalst waren."

BASF heeft meteen de toegang geblokkeerd voor de onderaannemer en de werknemers. "We waren heel verbouwereerd. We voeren zelf ook wel controles uit en waren extra waakzaam naar aanleiding van de feiten bij Borealis. De sociale inspectie zei dat het om heel professionele vervalsingen ging, die moeilijk vast te stellen zijn."