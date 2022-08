Poort naar Waregemse hippodroom net op tijd klaar voor 175ste editie van Waregem Koerse

De poort via de Holstraat naar de hippodroom, is een voorsmaakje van wat de stad Waregem, de VMM en Leiedal willen doen in de regio, de opwaardering van de Gaverbeek in Waregem en de aanpalende gemeenten. "Obstakels voor vissen worden weggehaald waardoor ze weer vrij kunnen migreren naar hun paaiplaatsen. De Gaverbeek moet uitgebouwd worden tot een klimaatbestendige beekvallei en deze poort is de eerste concrete uitvoering van die visie", vertelt Vanvooren.